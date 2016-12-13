Главная разведслужба США не согласилась с выводами ЦРУ о российских кибератаках

Аналитики главной разведслужбы США – Управления директора Национальной разведки США (ODNI) – не готовы присоединиться к мнению ЦРУ о том, что кибератаки, организованные российской стороной, преследовали цель помочь кандидату от республиканцев Дональду Трампу выиграть президентские выборы в США. Это сообщает Reuters со ссылкой на три источника в США. ODNI, которое курирует работу 17 американских спецслужб, не утверждает, что ЦРУ ошибается в своих выводах. Однако согласиться с ними оно не может из-за недостатка доказательств, что российское правительство пыталось укрепить позиции Трампа против кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Трамп в минувшие выходные назвал утверждения ЦРУ смехотворными и подчеркнул, что нет никаких свидетельств причастности России к имевшим место хакерским атакам.

Представитель Управления директора Национальной разведки США отказался от комментариев.

ФБР, стандарты которого требуют, чтобы собранные доказательства были достаточно убедительными и могли быть представлены суду, отказалось согласиться с выводами ЦРУ по той же причине, говорят все три источника Reuters. Утверждения ЦРУ они назвали логическими выводами из собранной развединформации.

В октябре администрация США официально обвинила Москву в организации ряда хакерских атак против политических интересов США перед президентскими выборами 8 ноября. Президент Барак Обама заявлял, что предупреждал президента Владимира Путина о возможных последствиях.

Лидер республиканцев в сенате конгресса Митч Макконнелл заявил 12 декабря, что позиция фракции расходится с позицией Трампа по этому вопросу и что фракция настаивает на расследовании действий русских хакеров и их возможного влияния на выборы в США.