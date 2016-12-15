NBC обвинила Путина в личном участии в кампании по влиянию на выборы президента США

Президент России Владимир Путин с «высокой степенью достоверности» лично принимал участие в акциях, которые должны были повлиять на ход избирательной кампании в США, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке. Два высокопоставленных чиновника, обладающих прямым доступом к данным нового расследования, утверждают, что Путин лично указывал, как использовать украденные хакерами служебные материалы демпартии США, которые в итоге были опубликованы на портале WikiLeaks. Эти данные, утверждают собеседники телекомпании, получены из дипломатических источников и разведкругов, работающих на союзников США.

Цели кампании были многогранны. Все начиналось как месть кандидату в президенты США от демпартии Хиллари Клинтон, но параллельно появилась возможность показать коррумпированность американской элиты и дискредитировать США в глазах их «ключевых союзников» и доказать им, что они больше не могут рассчитывать на Америку как на «надежного мирового лидера».

В октябре 17 разведывательных агентств выпустили заявление, из которого следовало, что ответственность за взлом серверов демпартии лежит на России, напоминает NBC. В нем указывалось, что «только самые высокопоставленные чиновники могли санкционировать эту деятельность». Этот вывод был основан на специфике российской системы правления, где Путин контролирует абсолютно все. Теперь у США появилась «заслуживающая доверия информация о причастности Путина к этой операции», утверждает телеканал. Термин «высокая степень достоверности» (high confidence) в данном случае предполагает, что данные «практически неопровержимы», поясняет NBC.