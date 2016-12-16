CNN: Советник Трампа обсуждал с американским бизнесом отмену антироссийских санкций

Советник избранного президента США Дональда Трампа, экс-конгрессмен Джек Кингстон обсудил с представителями американского бизнеса целесообразность отмены секторальных санкций США против России, сообщает CNN. Беседа состоялась в ходе его визита Москву на этой неделе и проходила за закрытыми дверями. Кингстон особо подчеркивал, что никаких встреч с российскими официальными лицами у него не было.

«У новой администрации есть возможность посмотреть новыми глазами» на ключевые темы в отношениях между США и Россией, заявил Кингстон в интервью телекомпании. Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что санкции против России следует отменить, Кингстон дал понять, что этот вопрос стоит и перед новой администрацией. «Не думаю, что можно сказать, что санкции принесли те результаты, на которые надеялись люди», - резюмировал советник Трампа.

Кингстон настаивает, что США следует «сохранять хорошие отношения с крупнейшими в мире странами, экономики которых входят в число самых больших». Он указывает и цену вопроса: «В условиях, когда американцы ведут бизнес в России на $50 млрд, следовало бы сохранять возможности для хорошей коммуникации с русскими».

В ходе своего визита в Москву Кингстон высказывался еще более определенно. Так, в интервью американской радиостанции NPR он заявил, что «Трамп может пересмотреть санкции. Они действовали уже достаточно долго». Кингстон также указал, что избранный президент «не обязан следовать внешнеполитическому курсу (действующего президента США Барака) Обамы» и может выстраивать отношения с Россией «с нового листа».