Продление санкций против России стало сигналом европейских лидеров Трампу - Reuters

Лидеры ЕС единогласно одобрили продление экономических санкций против России, сообщает Reuters по итогам саммита глав европейских государств. Действие секторальных санкций, истекающее 31 января, продлено еще на 6 месяцев - до 31 июля 2017 г. Это решение обусловлено, в частности, опасениями, что избранный президент США Дональд Трамп ослабит давление на Россию.

«Некоторые из наших коллег предпочли бы (продлить санкции сразу на) 12 месяцев, но… все что возможно – это сохранить текущий формат, он предполагает 6 месяцев», - заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск. Среди сторонников продления санкционного периода агентство называет родную Туску Польшу. Но в противовес ей звучит голос Италии, призывающей к восстановлению экономической отношений с Россией.

Также при принятии решения о продлении санкций в уже существующем формате европейские лидеры учитывали фактор избранного президента США Дональда Трампа. «Мы бы послали плохой сигнал Трампу, если бы мы уклонились от этого продления или продлили бы их (санкции) на более короткий период времени», - сказал агентству высокопоставленный европейский чиновник.

Публично эту версию европейские лидеры предпочли не развивать. По словам федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, решение о продлении санкций принято, «исходя из текущей ситуации», а не в качестве попыток «предвидеть, что мог бы сделать новый американский президент».

Президент Украины Петр Порошенко приветствует решение саммита ЕС, выразив «искреннюю благодарность за непоколебимое единство и солидарность европейских лидеров в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым».