Порошенко призвал ЕС ввести санкции против России из-за Сирии

Президент Украины Петр Порошенко в телефонной беседе с председателем Евросовета Дональдом Туском «выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в сирийском Алеппо и отметил, что за такие действия Россия заслуживает отдельных санкций». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского лидера. Также Порошенко сообщил, что «рассчитывает на продолжение санкций ЕС против России из-за невыполнения ею минских договоренностей».

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС не обсуждает возможность введения санкций против России из-за ситуации в Сирии. Эта тема не поднималась на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Сегодня в Брюсселе открывается заседание Европейского совета. В повестке дня – перспективы соглашения Украины и ЕС об ассоциации. Туск заверил, что сделает все возможное для его ратификации и будет способствовать скорейшему завершению процедуры предоставления украинцам безвизового режима, отмечается в сообщении.