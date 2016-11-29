Депутаты Бундестага призывают к введению против России санкций из-за Сирии

Председатель Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген из Христианско-демократического союза (ХДС) и глава парламентского подкомитета по гражданским методам предотвращения кризисов Франциска Брантнер из партии «Союз-90/Зеленые» подписали совместный призыв в немецкому парламенту и Евросоюзу ввести против России санкции за ее политику в Сирии. «ЕС должен наложить санкции как минимум на российских пособников этих зверств в Сирии. Не должно быть такого, чтобы ответственные за военные преступления летали в Мюнхен или Париж на рождественские распродажи, в то время как в Сирии умирают женщины и дети», - приводит Deutsche Welle фрагмент обращения немецких парламентариев.

Хотя эффект от экономических санкций проявляется постепенно, президент России Владимир «Путин должен его учитывать, задумываясь о последствиях своих действий в Сирии», пишут авторы.

В середине октября на саммите ЕС также шла речь о возможном введении санкций против России из-за сирийской политики. Предполагалось, что тема будет упомянута в в итоговом коммюнике, однако, как сообщала Financial Times, премьер-министр Италии Маттео Ренци настоял на том, чтобы этого не произошло.

Германия, Франция и Великобритания изначально собирались поддержать введение дополнительных ограничительных мер в отношении Москвы. Против выступили Испания, Австрия, Кипр, Греция и Италия.