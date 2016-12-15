Юнкер назвал наивными предложения ввести санкции против России из-за Сирии

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал наивными предложения ввести дополнительные санкции в отношении России из-за Сирии. «Тот, кто думает, что введение дополнительных санкций поможет разрешить сирийскую драму, проявляет особую форму наивности. Это не произведет на Россию никакого впечатления», – сказал Юнкер.

Он добавил, что Евросоюз пытается добиться улучшения ситуации в Сирии дипломатическими методами. «Я не хочу сказать, что дипломатия – это беззубый тигр. Это зверь, который не всегда кусает туда, куда нужно», – добавил Юнкер.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в телефонной беседе с председателем Евросовета Дональдом Туском «выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в сирийском Алеппо и отметил, что за такие действия Россия заслуживает отдельных санкций».