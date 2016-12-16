России и Япония подписали меморандум о сотрудничестве по мирному атому

Россия и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. Об этом ТАСС сообщили в Росатоме.

Согласно информации российской госкорпорации, в числе ключевых областей сотрудничества - преодоление последствий аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи». В частности, обсуждается обращение с радиоактивными отходами и возможные работы по выводу из эксплуатации, а также рассмотрение вопроса создания единой платформы, связывающей площадки в Японии и России, в рамках сотрудничества по мирному атому. Стороны также обсуждают возможности по обмену персоналом и взаимное использование инновационных ядерных технологий на основе знаний и опыта обеих стран.

Ранее источник в российской атомной отрасли сообщал ТАСС, что Россия и Япония обсуждают возможности по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) трех реакторов АЭС «Фукусима». Переговоры велись в том числе в рамках трех уже созданных рабочих групп - по углеводородам, энергосбережению, а также возобновляемым источникам энергии.