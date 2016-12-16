Суд подтвердил законность признания международного «Мемориала» иностранным агентом

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста России о включении международной общественной организации «Мемориал» в реестр НКО-иностранных агентов. Как сообщает «Интерфакс», судья Нелли Рубцова отклонила административный иск организации, которая оспорила распоряжение Минюста.

Министерство включило «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"» в реестр иностранных агентов 4 октября после того, как проверка выявила факты иностранного финансирования и участия организации в политической деятельности. Внеплановая проверка проводилась Минюстом в сентябре на основании требования Генпрокуратуры, напоминает «Интерфакс». Руководитель общества Арсений Рогинский в октябре указывал, что, по мнению Конституционного суда, закон об иностранных агентах на международные организации не распространяется, следовательно, решение министерства незаконно. «Мемориал» направил Минюсту возражения. В ответе министерство объяснило, что «Мемориал» неправильно трактует понятие «международная организация» и раз общество зарегистрировано в России и российским Минюстом, то оно является российской организацией, а международными Минюст считает только иностранные организации.

В декабре Тверской суд Москвы оштрафовал международный «Мемориал» на 300 000 руб. за отказ добровольно регистрироваться в качестве НКО-иноагента.