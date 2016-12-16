Минобороны сообщило о завершении эвакуации из Алеппо

Российский Центр примирения враждующих сторон завершил операцию по выводу из восточных районов Алеппо боевиков и членов их семей, из подконтрольных боевикам районов выведены все женщины и дети, сообщило Минобороны России.

«Операция российского Центра примирения по выводу из восточных районов Алеппо боевиков и членов их семей завершена. Вывезены все находившиеся в подконтрольных боевикам кварталах женщины и дети», - говорится в сообщении со ссылкой на российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Также за пределы Алеппо вывезены более 4500 боевиков и 337 раненых. «Всего за время проведения операции из восточных кварталов города российским Центром примирения вывезено более 9500 человек», - отмечается в сообщении. По словам эвакуированных с последней колонной, восточные районы Алеппо за прошедшие сутки покинули все желающие.

Автоколонны следовали по специальному коридору из квартала Салах-эд-Дин в восточном Алеппо в район Эр-Рашидин-4 на западной окраине города, где все боевики и члены их семей пересаживались на другой транспорт для следования в Идлиб. В целях обеспечения безопасности по маршруту следования колонн были выставлены специальные посты, мониторинг велся с беспилотников.