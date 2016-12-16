Уходящий год разочаровал россиян, но они надеются на 2017-й

Уходящий 2016 г. был для России хуже, чем 2015-й, считают 34% жителей России, опрошенных фондом «Общественное мнение». У 39% участников опроса год был таким же.

Лично для себя уходящий год россияне оценивают похожим образом: 45% говорят, что он был таким же, как предыдущий, 35% - что он был хуже, а 18% - что он был лучше.

Говоря о наступающем 2017 г., почти половина россиян (45%) надеется, что лично для них он будет лучше, чем 2016-й. Еще 29% не ждут изменений, а 10% опасаются, что он будет хуже.

Для России предстоящий период будет лучше, чем 2016 г., считают 39% респондентов. Около трети (29%) полагают, что он будет таким же, а 13% смотрят в будущее пессимистично.

Экономическая ситуация в России в 2017 г., по мнению большинства опрошенных, практически не изменится (36%) или ухудшится (15%). На улучшения рассчитывают 32% опрошенных.

Схожие оценки россияне дают при ответе на вопрос, как изменится качество жизни в стране в 2017 г.: 21% считает, что снизится, 45% - что не изменится, 19% - что повысится.

Уровень коррупции в России в 2017 г. не изменится, считает 41% опрошенных. Еще 29% полагают, что он повысится, а 17% - что снизится.