Яшин сообщил о выходе из ПАРНАСа

Зампред Партии народной свободы Илья Яшин сообщил о выходе из партии.

«Да, к сожалению, я сегодня вышел из партии», - сказал Яшин «Интерфаксу».

Он отметил, что вместе с ним о намерении выйти из партии заявили примерно треть членов политсовета, а также руководители десятка региональных отделений.

По его словам, таким образом члены партии выразили недоверие председателю ПАРНАСа Михаилу Касьянову, за два года руководства которого партия потерпела «политический и электоральный крах».

По словам Яшина, о намерении выйти из партии заявит еще ряд членов на съезде ПАРНАСа, который состоится в субботу.

Также о выходе из партии сообщил член федерального политсовета ПАРНАСа Вадим Прохоров.

«Из партии вышли ваш покорный слуга, Николай Сорокин, профессор Елена Лукьянова, Надежда Митюшкина, Игорь Харичев и еще целый ряд людей, практически все соратники Бориса Немцова. Мы остаемся в политике - пока, в каком виде мы будем работать, еще не решено, но другого выхода у нас не было», - сказал он.

По словам Прохорова, это решение связано с изменением политики партии. «Привлекли националистических популистов, что привело к краху партии на выборах, но никакой работы по изменению ситуации не проводится», - добавил он.