Опрос: три четверти россиян верят в стремление Путина улучшить жизнь народа

Почти три четверти россиян считают, что президент России Владимир Путин «искренне хочет добиться повышения благосостояния населения». При этом 24% уверены в том, что у него получится, а 48% опасаются, что ему помешает бюрократия и отсутствие хорошей команды, передает «Интерфакс» со ссылкой на опрос «Левада-центра».

23% опрошенных сомневаются в желании главы государства исполнить свои обещания (в 2012 г. сомневающихся респондентов было 31%). Опрос проводился 18-21 ноября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Социологи также спрашивали у респондентов, почему многие граждане доверяют Путину.

По мнению респондентов, народ убедился, что «он успешно и достойно справляется с решением проблем страны» (28%). 39% опрошенных считают, что Путин сможет справиться с проблемами и в будущем. 55% россиян сообщили, что их отношение к президенту за последнее время не изменилось, у 29% оно улучшилось, а у 14%, наоборот, ухудшилось.