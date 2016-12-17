В Оренбургской области почти 16 000 человек остались без тепла в мороз

В городе Бузулук Оренбургской области из-за прорыва трубопровода в котельной без тепла остались 15 960 человек, в том числе 2368 детей, и 13 социально значимых объектов, сообщает ГУ МЧС по региону. По данным на 12.40 мск, температура воздуха в Бузулуке составляла -24°C.

Оперативная группа работает над устранением прорыва. На время работ в Бузулуке будет развернут городок жизнеобеспечения. МЧС подготовило девять пунктов временного размещения.

«Проводится мониторинг температуры в жилых помещениях. Организован поквартирный обход силами личного состава МЧС, УМВД по городу Бузулуку, ЖКХ и администрацией города», – сообщили в ГУ МЧС. Ведутся работы по запуску теплоснабжения по резервной ветке.