Москва встала в 9-балльных пробках из-за снегопада

В Москве из-за снегопада на дорогах образовались заторы. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 18.10 мск загруженность шоссе и улиц оценивается в девять баллов.

На данный момент наблюдаются пробки как в центре Москвы, так и на окраинах города. В пределах Бульварного кольца автомобили движутся в среднем со скоростью 3-5 км/ч, на некоторых участках - 15-25 км/ч. На внешней и внутренней сторонах Третьего транспортного кольца наблюдаются заторы, особенно в местах ДТП (около 10 ДТП на кольце). Наибольшая загруженность видна на севере и юге кольца. Скорость машин здесь - до 5 км/ч. Также наблюдается медленное движение на внешней и внутренней стороне МКАДа. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на МКАДе произошло около 17 ДТП. Заторы наблюдаются и на основных шоссе города в сторону области. Движение в среднем оценивается на уровне 15-20 км/ч.

К ночи в Москве выпадет до 4-5 см снега. Коммунальная техника выведена на московские улицы, об этом заявил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Спецтехника в 16.00 вышла на прометание улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части, тротуаров, межквартальных проездов, парковок, дворовых территорий с последующей их противогололедной обработкой.