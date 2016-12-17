Эрдоган заявил о причастности РПК к взрыву автобуса с военными

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во взрыве автобуса в турецком городе Кайсери виновна запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана. В своем заявлении Эрдоган назвал РПК сепаратистской террористической организацией.

По мнению турецкого лидера, взрыв непосредственно связан с политическим курсом, который Турция проводит в отношении Сирии и Ирака.

Напомним, сегодня утром в турецком городе Кайсери прогремел взрыв. Бомба была заложена в автомобиле, который стоял рядом с автобусом с военными. В результате инцидента 13 человек погибли, еще около 50 получили ранения.