Михалков поделился впечатлениями от посещения «Ельцин-центра»

Режиссер Никита Михалков после посещения екатеринбургского «Ельцин-центра» вновь раскритиковал мультфильм из экспозиции музея. Видеозапись с его заявлением размещена на странице центра в Facebook.

«Сюда приходят молодые люди, которые, к сожалению, черпают исторические сведения из Википедии. И этот центр должен им рассказать что-то. Но первое, что они видят – мультфильм, начало рассказа о стране, в которой они живут. И никакого уважения и любви к своим предкам и своему прошлому этот мультфильм не рождает», – сказал Михалков.

По его мнению, «для памяти Ельцина это катастрофично». Режиссер отметил, что решил вновь заговорить о мультфильме, потому что он его оскорбляет. «В мультфильме показана неправда», – пояснил Михалков.

Никита Михалков сегодня приехал на экскурсию в «Ельцин-центр», который раньше подвергал критике. Выступая на парламентских слушаниях в Совфеде, он обвинил его в разрушении национального самосознания.