Новое мощное землетрясение произошло в Папуа – Новой Гвинее

В акватории Соломонова моря, примерно в 85 км от западного берега острова Бугенвиль (Папуа – Новая Гвинея) произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «разрушительное». Об угрозе цунами не сообщалось.

В субботу, 17 декабря, у берегов Папуа – Новой Гвинеи было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,9. Была объявлена угроза цунами, эвакуация населения не проводилась.