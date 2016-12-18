Начальник службы безопасности йеменского Адена подал в отставку после теракта

В йеменском городе Аден сегодня произошел теракт, жертвами которого, по последним данным, стали 49 военных. Взрыв устроил террорист-смертник рядом с воинской базой, когда военнослужащие стояли в очереди за зарплатой. Ответственность за произошедшее взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

После теракта начальник местной службы безопасности майор Шалляль Али Шаиа подал в отставку. Как сообщает портал Yemen Press, он уже направил соответствующее прошение на имя президента страны. Желание покинуть пост майор объяснил невозможностью дальше исполнять свои обязанности.