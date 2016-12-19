Михалков пожалел, что не посетил «Ельцин-центр» раньше

Кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков сожалеет, что не посетил «Ельцин-центр» раньше, тогда бы он заговорил о нем «еще раньше и еще жестче». Как передает «Интерфакс», он подтвердил, что до минувшей субботы в этом учреждении не бывал и что ему было важно его посетить. Он сказал это в Совете Федерации на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности. В первый раз Михалков раскритиковал «Ельцин-центр» также на парламентских слушаниях в присутствии спикера Совфеда Валентины Матвиенко - тогда он предложил изменить программу центра, не закрывая его, и обвинил это учреждение в разрушении национального самосознания.

В понедельник он заявил, что после посещения не изменил своего мнения о «Ельцин-центре» - в частности, о демонстрируемом там историческом мультфильме. «Если это и есть уважаемая история страны, то это ложь. Я не поверю в это. Вы говорите, что этот мультик о тяге к свободе. Где в этом мультике свобода, которая присуща нам, в этом рабстве? Та тенденциозность, с которой здесь показано время, и в центре, она в результате приносит больше вреда самому Борису Николаевичу. Это моя точка зрения», - говорил Михалков в субботу. По его мнению, мультфильм не прививает молодежи любви к своей стране. «Сюда приходят молодые люди, к сожалению черпающие исторические сведения из "Википедии". Они приходят в огромный центр, на который потрачены огромные деньги, который им должен рассказать что-то, и первое, что они видят, - этот мультфильм. И никакого уважения и любви к своим предкам и к своему прошлому это не рождает», - заявил Михалков.

При этом, по словам представителей «Ельцин-центра», режиссер посетил всего 20% экспозиции музея, напоминает «Интерфакс». В сообщении центра говорится, что «на самом деле никакого «посещения музея», по сути, не было» и Михалков не прошел дальше второго зала основной экспозиции из восьми и изучил только восьмиминутный вводный фильм, не почитав документы, не просмотрев хронику и не послушав видеосвидетельства очевидцев. «При этом половину времени, отведенного им на музей, он потратил на монологи, предназначенные для сопровождающей его телекамеры, - утверждают в "Ельцин-центре". - Сценарий «посещения музея» оказался бесхитростным – тот же «Бесогон», но в интерьерах Музея Ельцина.