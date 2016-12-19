Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске возросло до 41 человека

В Иркутске от отравления парфюмерным средством «Боярышник» скончался 41 человек, сообщил прокурор Ленинского района Иркутска Станислав Зубовский.

Все они употребляли «концентрат для принятия ванн», который содержит алкоголь и в местных магазинах стоит около 40 руб. В городе выявили более 100 точек продажи поддельного «Боярышника», в составе которого эксперты Минздрава обнаружили метанол и антифриз.

В одном из садоводств рядом с микрорайоном, где зафиксировано наибольшее количество отравлений, обнаружен цех по нелегальному производству «Боярышника» и другой спиртосодержащей продукции.

Следователи уже задержали пятерых распространителей отравленного продукта, из незаконного оборота изъято более 2000 пузырьков концентрата.

После произошедшего власти Иркутска запретили продажу спиртосодержащей продукции, предназначенной для бытовых и гигиенических целей. Об этом РБК сообщил начальник управления по информационной политике администрации Иркутска Игорь Наумкин.

«Помимо боярышника существуют стеклоочистители и так далее, мы приостановили их продажу. Эту продукцию продавали в киосках, где торгуют продуктами, и продавали ее незаконно», - рассказал Наумкин.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании кабмина заявил о необходимости разобраться с незаконной продажей спиртосодержащих жидкостей. О произошедшем также было доложено президенту России Владимиру Путину, рассказал пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.