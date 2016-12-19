Евросоюз продлил санкции против России до 31 июля 2017 года

Сегодня, 19 декабря 2016 г., Евросоюз продлил секторальные санкции в отношении России на шесть месяцев, до 31 июля 2017 г., следует из официального сообщения Совета Европейского союза.

Санкции были первоначально введены с 31 июля 2014 г., отмечается в сообщении, а 19 марта 2015 г. они были увязаны с исполнением минских соглашений по востоку Украины. Совет ЕС, оценив состояние выполнения соглашений на 15 декабря, сегодня единогласно решил продлить санкции на полгода в полном объеме.

Решение было ожидаемым: по данным ряда агентств, разногласий по поводу продления санкций против России в Евросоюзе не было уже на саммите ЕС – Украина, который прошел 24 ноября. До этого президент США Барак Обама в ходе своего визита в Берлин в рамках прощального зарубежного турне и лидеры пяти европейских стран договорились оставить в силе санкции против России. «Важно, что мы продлим санкции до тех пор, пока минские соглашения не будут полностью реализованы», – заявил тогда Обама.