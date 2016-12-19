18 бывших депутатов Госдумы до сих пор не вернули казенные квартиры

18 депутатов Госдумы прошлого созыва продолжают занимать служебные квартиры, сообщил в понедельник зампредседателя комитета Госдумы по регламенту Михаил Романов.

Семь депутатов от КПРФ, четыре депутата от ЛДПР не освободили пять квартир, еще четыре депутата от «Справедливой России», три от «Единой России»», - сказал Романов.

По его словам, это "депутаты, которые ведут себя недобросовестно, не идут на контакт".

По словам Романова, среди должников - вице-спикер Госдумы от эсеров Александр Романович. Кроме того, квартиру не сдал коммунист Владимир Бессонов, который, по некоторым сведениям, находится за границей из-за заведенного на него уголовного дела.

Комитет по регламенту в понедельник обнародовал фамилии должников по жилью. От КПРФ Роберт Кочиев, Михаил Заполев, Виктор Гончаров, Николай Паршин, Борис Иванюженков, Владимир Бессонов, Сергей Мамаев.

Пять квартир занимают четверо депутатов от ЛДПР: Максим Шингаркин (кандидат в губернаторы Подмосковья в 2013 г.), Роман Худяков, две квартиры (2-х и 3-х комнатная), Владимир Таскаев и Ирина Чиркова, которая ушла из фракции еще до окончания срока работы прошлой Госдумы.

Четыре квартиры у представителей "Справедливой России": Александра Четверикова, экс вице-спикер Александра Романовича, Геннадия Носовко и Сергея Доронина.

Три квартиры числятся за бывшими депутатами от "Единой России": Тимуром Акуловым, Михаилом Яшиным, Антоном Романовым.