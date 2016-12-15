Госдума будет жестче работать с правительством

Депутаты Госдумы всех фракций и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который обяжет правительство вносить законопроекты вместе с нормативными актами, рассказали «Ведомостям» три собеседника, близких к руководству Госдумы. Кроме того, изменится формат правительственного часа с министрами.

Поправки в закон о парламентском контроле предполагают, что при принятии законопроектов в третьем чтении правительство должно предоставлять и проекты нормативных правовых актов к законопроектам. Законопроект внесли вице-спикеры Ирина Яровая, Иван Мельников, Игорь Лебедев, Ольга Епифанова, а также члены Совета Федерации Николай Федоров и Вадим Тюльпанов. Эта инициатива выражает общее недовольство работой правительства обеих палат парламента, говорит собеседник, близкий к руководству Госдумы.

Нужно, чтобы «вагончики перестали прикручивать к самолетам», объясняет другой собеседник, близкий к руководству Госдумы. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, слишком часто возникают ситуации, когда во втором чтении у законопроекта появляются поправки, меняющие концепцию или искажающие его суть.

В четверг на совете Думы депутаты обсуждали один из таких законопроектов. Поправки правительства в Жилищный кодекс должны быть приняты в пятницу, однако депутаты оказались недовольны изменениями. Законопроект наделяет органы государственного жилищного надзора полномочиями по проверке установленного норматива потребления коммунальных услуг. Это означает создание единой базы для всех управляющих компаний, где бы они могли размещать всю доступную информацию об услугах ЖКХ, а граждане бы смотрели ее через кабинет госуслуг. В случае непредоставления информации управляющие компании несут административную ответственность.

Это должно было повысить открытость системы ЖКХ, отвечающими за нормативные акты были Минстрой и Минсвязь, объясняет собеседник в нижней палате парламента: «Они должны были все проработать, но в столицах массив данных очень большой, и они не успели все собрать. Система оказалась не готова, и ее предложили отсрочить на два года, причем поправками к совершенно другому законопроекту». Так хотя бы не будет наступать необоснованная ответственность для управляющих компаний, объясняет чиновник.

Министр связи Николай Никифоров будет вызван в Госдуму: «ему будет задан вопрос, почему они провалили законопроект и почему информация, поданная президенту на совещании, оказалась искажена».

Сильный документ

«С точки зрения организационной работы, совершенствования управленческой системы, повышения влияния парламента - это, возможно, самый важный и сильный законопроект этой сессии. По потенциалу полезности я, может быть, сравнил бы его с принятым когда-то законом о Счетной палате и даже с самим базовым законом о парламентском контроле», - рассказал «Ведомостям» вице-спикер Иван Мельников (КПРФ). «Только теперь мы накладываем некие конкретные обязательства на правительство, стимулируем синхронизировать его деятельность со своей: не запаздывать за нашей работой, которая в седьмом созыве стала еще активнее», - уверен коммунист.

Как правило, законопроекты с руководителями комитетов обсуждаются еще на стадии их подготовки, говорит федеральный чиновник. А при внесении проекта большая часть развилок уже снята, чиновники участвуют даже в их обсуждении с экспертами и бизнесом и до и после внесения, отмечает он.

Два парламентских часа

Реорганизация работы Госдумы с правительством коснется и правительственного часа: в четверг на совете Госдумы его решили проводить два раза в месяц - на первой и третьей пленарных неделях - и продлить до двух часов. По итогам выступления министров будет формироваться постановление, чтобы у депутатов появлялась дорожная карта по работе с ними.

Депутатов не устраивает и качество докладов министров. Собеседник в нижней палате парламента привел в пример выступление министра культуры Владимира Мединского, которое депутаты должны были заслушать в пятницу. Выступление должно было состоять из доклада за 2015 г., в Госдуме решили, что такой подход их не устраивает, и попросили министра подготовиться получше и сделать свежий доклад.

По словам собеседника, близкого к руководству Госдумы, взаимопонимание на высшем уровне у Госдумы есть и с правительством, и с администрацией президента, «но на уровне министерств начинаются проблемы с качеством законопроектов и их исполнением». Пресс-секретарь председателя правительства Дмитрия Медведева Наталья Тимакова пока не ответила на запрос «Ведомостей».

21 декабря депутаты и руководители фракций и комитетов должны будут встретиться с президентом и обсудить с ним итоги работы Госдумы.

«Косяки» министерств неизбежны: невозможно все проконтролировать, работа аппарата несовершенна, есть человеческий фактор, меняющиеся обстоятельства и много других причин, говорит политолог Константин Калачев. Дело даже не в этом: Дума хочет быть не приложением к правительству, а партнером правительства, уверяет эксперт. «Созидательный конфликт ГД и правительства - основа нормального законотворческого процесса. Противоречия не всегда антагонистичны, есть в них и конструктив», - подчеркивает Калачев. В данном случае Госдума хочет сама определять на паритетных правах правила сотрудничества, избавляя себя тем самым от ненужных проблем, заключает он. Рано или поздно для усиления своих позиций депутатам придется вступать в конфликты с правительством, пусть даже и в рамках общей стратегии, уверяет Калачев.