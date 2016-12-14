Госдума отказалась слушать доклад Мединского из-за неактуальности содержания

Госдума отказалась заслушивать в этом году государственный доклад министра культуры, заявила первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Было решено перенести этот доклад в связи с тем, что чиновники министерства подготовили свое выступление, исключительно посвященное 2015 г.», - сказала Драпеко.

По ее словам, комитет по культуре поддерживает решение совета Думы. Комет культуры считает, что доклад Министерства культуры должен быть свежим и не содержать в себе исключительно сведения о деятельности министерства.