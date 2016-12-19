Выборщики приступили к голосованию по избранию президента США

В США началась процедура голосования коллегий выборщиков на выборах президента страны. Об этом сообщает в понедельник, 19 декабря, телеканал CNN.

Первыми будут голосовать коллегии выборщиков в штатах Нью-Гэмпшир, Индиана, Теннеси и Западная Вирджиния.

Голосование 538 выборщиков, как правило назначенных партиями, проводится на собраниях в каждом штате США и федеральном округе Колумбия. В этом году дата голосования выпала на 19 декабря.

Для того чтобы победить, миллиардеру Дональду Трампу надо собрать более 270 голосов, в настоящее время формально за него должны проголосовать 306 выборщиков. Обычно итоги голосования (при этом не регламентировано, должно ли оно быть открытым или закрытым) становятся известны в тот же день. В истории США были единичные случаи, когда тот или иной выборщик голосовал вопреки воле большинства избирателей в штате. Но даже если сейчас Трамп не соберет нужного количества голосов выборщиков, что практически невероятно, вопрос об избрании президента США будет решать палата представителей конгресса, где у республиканцев большинство.

В понедельник пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за голосованием выборщиков в США. «Я вам рассказал о сегодняшнем графике. Вообще не следим, времени нет, но, безусловно, когда новости поступят, мы их отфиксируем», – добавил он (цитата по «Интерфаксу»). Песков подчеркнул, что Кремль пока не осуществляет контактов со сформированной администрацией Трампа.