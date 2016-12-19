Напавший на посла России в Турции застрелен – «Интерфакс»

Мужчина, расстрелявший российского посла в Анкаре Андрея Карлова, нейтрализован турецкими спецслужбами, сообщил «Интерфаксу» источник в минобороны Турции. «По предварительным данным, нападавший застрелен», - сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

Турецкие спецслужбы проверяют информацию одного из свидетелей о том, что нападавший проник в здание, представившись полицейским. «Есть информация от одного из свидетелей, что злоумышленник представился при входе полицейским, показав соответствующий документ. Эта информация проверяется», - сказал источник. По неподтвержденным данным, нападавший кричал что-то об Алеппо.

На вторник 20 декабря в Москве запланирована встреча министров иностранных дел России, Ирана и Турции Сергея Лаврова, Мохаммада Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу по ситуации в Сирии, в том числе в Алеппо.