Полиция Берлина: 12 человек погибло при наезде фуры на посетителей рождественской ярмарки

Наезд фуры Scania на посетителей рождественской ярмарки в Берлине вечером 19 декабря унес жизни 12 человек, сообщает местная полиция в своем аккаунте в Twitter.

«Сегодня на Брайтшайдплатц лишились жизни 12 человек, 48 лежат в больницах, некоторые с тяжелыми травмами», — говорится в сообщении.

В момент трагедии в кабине грузовика находилось два человека, сообщает Deutsche Welle. Один из них был найден мертвым. Полиция установила, что это был гражданин Польши. Водителю удалось выскочить из фуры. Он был задержан примерно в 2 км от места трагедии. Речь идет о пакистанце или афганце, въехавшем в Германию в феврале 2016 г. в качестве беженца.