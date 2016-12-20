В Анкаре появится улица, названная именем убитого российского посла

Имя российского посла Андрея Карлова будет увековечено в Турции, в честь него назовут улицу в Анкаре, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Меня вчера проинформировал по телефону премьер-министр Турции об увековечении имени Андрея Карлова. В частности, улицу, где находится посольство РФ в Анкаре, имеется в виду переименовать ее в улицу Андрея Карлова», – сказал Чавушоглу на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Премьер-министр [Турции] также хотел бы выразить свои глубокие соболезнования вам, МИД РФ и всему российскому народу», – сказал Чавушоглу.

Нападение на российского посла Андрея Карлова произошло 19 декабря на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». От полученного огнестрельного ранения в спину дипломат скончался. Стрелка, который, по словам мэра Анкары, был уволен из полиции, уничтожили в результате спецоперации. Стрелок объяснил убийство посла недовольством политикой России в Сирии. В МИДе назвали произошедшее терактом, подчеркнув, что Москва поставит вопрос об убийстве посла перед Совбезом ООН.