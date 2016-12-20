Путин выразил соболезнования Германии после теракта в Берлине

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования федеральному президенту ФРГ Йоахиму Гауку и федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с терактом на рождественской ярмарке в Берлине, сообщает пресс-служба Кремля.

«Преступление, совершенное против мирных граждан, потрясает своей жестокостью и цинизмом», – подчеркнул Путин в телеграмме соболезнования.

Президент России передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от рук злоумышленника, отмечается в сообщении.

Грузовик Scania с польскими номерами въехал в толпу около 20.30 в понедельник, проехав от 50 до 80 м и круша палатки, погибло 12 человек, 48 пострадали. Госпитализировано 45 пострадавших, остальные, по словам представителя полиции, получили психологические травмы.