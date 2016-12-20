Призыв Трампа переосмыслить борьбу с терроризмом созвучен заявлениям Путина – Песков

Заявление избранного президента США Дональда Трампа, что мировое сообщество должно переосмыслить свое отношение к борьбе с терроризмом, коррелируется с многолетними призывами Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Это созвучно тому, о чем уже 16 или 17 лет говорит Путин, отметил Песков: «О необходимости международного сотрудничества в борьбе с этим самым опасным вызовом нашего столетия».

По словам Пескова, «даже самая мощная в экономическом и военном отношении держава не в состоянии в одиночку бороться с терроризмом, это можно делать только сообща».