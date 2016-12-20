Шойгу: Убийство посла в Турции связано с борьбой России с терроризмом

Убийство посла России в Турции Андрея Карлова связано с деятельностью России по борьбе с международным терроризмом, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром национальной обороны Турции Фикри Ышиком.

«Понимаем, с чем такие акты связаны, - с нашей деятельностью по борьбе с международным терроризмом. Должен сразу сказать, что мы не остановимся в этой борьбе и, естественно, со своей стороны продолжим эту борьбу. И уверен, нашими совместными усилиями достигнем результата», - сказал Шойгу.

Он поблагодарил турецкого министра обороны за то, что тот откликнулся на предложение и прибыл в Москву, чтобы обсудить ряд серьезных вопросов, связанных как с борьбой с международным терроризмом, так и с вопросами урегулирования сирийского вопроса.

Нападение на посла России в Турции Андрея Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок».

МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен турецким спецназом.