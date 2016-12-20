Генассамблея ООН осудила нарушения прав человека в Крыму

Генеральная ассамблея ООН осудила нарушения прав человека в Крыму и Севастополе. Как сообщает Deutsche Welle, голосование прошло 19 декабря вечером, резолюцию поддержали 70 стран, 26 были против, 77 воздержались. Документ осуждает «ущемления прав человека и дискриминационные меры» со стороны «российских оккупационных властей» на полуострове. Как передает DW, Россия обозначена в тексте как «оккупирующая держава», а Крым - как «временно оккупированная» территория.

Генассамблея, в частности, призвала российские власти отменить решение об объявлении меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией и освободить украинских граждан, «которые были незаконно задержаны и осуждены без учета элементарных норм отправления правосудия». В резолюции есть обращение в управление верховного комиссара ООН по правам человека относительно подготовки отчета по ситуации на Крымском полуострове, сообщает «Лигабизнесинформ». Также резолюция требует обеспечения беспрепятственного доступа в Крым международным правозащитникам.

Президент Украины Петр Порошенко назвал резолюцию важнейшим знаком «международного единства и солидарности».