Российские сенаторы скинулись по 4000 рублей на новогодний фуршет

Российские сенаторы все же отметят Новый год на работе и сбросились по 4000 руб. на скромный дружеский фуршет, передает «Интерфакс». Это рассказала спикер палаты Валентина Матвиенко.

«У нас демократичная система в Совете Федерации. Мы опросили всех сенаторов: коллеги, будем поздравлять друг друга с Новым годом бокалом шампанского или этого делать не стоит? Абсолютное большинство сказали, что нужно друг друга поздравить и поблагодарить», - объяснила она. Она подчеркнула, что уже внесла свои 4000 руб. в общий котел.

По словам Матвиенко, фуршет пройдет после пленарного заседания в пятницу. В Совфеде даст концерт хор Турецкого, который решил сделать сенаторам такой подарок. Спикер призналась, что очень любит этот коллектив.

Ранее РБК сообщал, что депутаты Госдумы устраивать корпоратив не будут. По словам источников портала, спикер Думы Вячеслав Володин решил, что в зале пленарных заседаний больше не будет новогодних корпоративов с выступлениями депутатов, и это его решение народные избранники поддержали.

Корпоративы в зале заседаний проводились для депутатов шестого созыва по инициативе тогдашних спикера Сергея Нарышкина, который не раз выступал на концертах самодеятельности, и руководителя аппарата Думы Джахан Поллыевой, рассказал один из источников портала. Сейчас фракции такой формат праздника не предлагали, да и подготовиться к нему было бы невозможно с учетом порядка работы депутатов. В среду, 21 декабря, пройдет последнее пленарное заседание перед Новым годом, в четверг депутаты разъедутся по регионам и до Нового года их не получится собрать, сказал источник РБК. Депутат Олег Шеин из «Справедливой России» назвал решение Володина логичным в условиях кризиса. Депутаты от ЛДПР выразили сожаление, что не смогут блеснуть талантами.

В 2015 г. капустник в Госдуме прошел 19 декабря, еще до окончания осенней сессии, напоминает РБК. Депутаты скидывались на угощение по 5000 руб.