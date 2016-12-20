Путин поручил спецслужбам раскрывать вражеские планы

Раскрытие вражеских планов против России - важная задача спецслужб, заявил президент России Владимир Путин, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню работника органов безопасности.

«Важнейшее значение имеет своевременное вскрытие любых вражеских планов против России, откуда бы они ни исходили. Надо также закрепить успехи, достигнутые за последние годы в противодействии и иностранным разведкам (не будем забывать и об этом), тем службам, которые продолжают попытки получить доступ к информации политического, военного, экономического и научного характера», - заявил президент.

«Под постоянным контролем должны находиться и вопросы противодействия коррупции, борьбы с преступлениями в сфере экономики, надежная защита государственных рубежей, обеспечение бесперебойной работы системы государственного управления и связи», - отметил он.

«Я прошу спецслужбы принять дополнительные меры по обеспечению безопасности внутри России и вовне, повысить безопасность российских загранучреждений и их сотрудников. Прошу вас по партнерским каналам усилить работу со спецслужбами других государств», - заявил президент.