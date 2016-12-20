Тюменский блогер получил два года лишения свободы за пост про Сирию

Тюменский областной суд во вторник приговорил блогера Алексея Кунгурова к двум годам лишения свободы за пост в «Живом журнале» про Сирию. Он был признан виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК России). Об этом сообщает «Открытая Россия».

Поводом для возбуждения дела в отношении блогера стал пост Кунгурова в «Живом журнале» под названием «Кого на самом деле бомбят путинские соколы?». В своей записи в интернете он критиковал политику властей России в Сирии.

Кунгуров был арестован 16 июня текущего года. До этого блогер находился под подпиской о невыезде.