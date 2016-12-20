На празднике в честь освобождения Алеппо прогремел взрыв

В Алеппо в Сирии в ходе рождественских торжеств и празднования освобождения города от отрядов оппозиции прогремел взрыв. Об этом сообщает во вторник, 20 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента на месте событий.

Взрыв произошел в христианском квартале Азизия в 50 м от места торжества, где было массовое скопление людей. По неподтвержденной информации, причиной взрыва стала ракета.

Жители квартала подняли флаги России и Сирии и праздновали под музыку наступление Рождества и освобождение Алеппо от террористов.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.