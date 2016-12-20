Совбез ООН решил направить наблюдателей в Восточный Алеппо

Совет Безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию об отправке наблюдателей в Алеппо для мониторинга эвакуации населения. Как сообщает The Wall Street Journal, предполагается, что наблюдатели будут сопровождать гражданских лиц, которых вывозят из Восточного Алеппо в автобусах, будут следить за ситуацией на блокпостах и посещать кварталы, которые до сих пор осаждены и где до сих пор остаются боевики и мирные жители. Совбез уже обратился к генеральному секретарю ООН с просьбой срочно провести переговоры с конфликтующими сторонами, чтобы обеспечить безопасный доступ в Восточный Алеппо сотрудников ООН и других организаций.

В последние дни эвакуацию из Алеппо затрудняют вспышки насилия, отмечает WSJ. Спецпредставитель США в ООН Саманта Пауэр выразила надежду, что присутствие наблюдателей поможет предотвращать преступления против мирных жителей, которые эвакуируются из города или хотят там остаться. В ООН заявили, что больше 100 сотрудников – в основном граждане Сирии – готовы заняться этим мониторингом вместе с сотрудниками Международного Комитета Красного Креста, передает Reuters. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил, что ООН готова усилить присутствие в Алеппо, но это будет иметь смысл, только если принятой резолюции будут придерживаться воюющие стороны.