Боевики в Сирии сожгли автобусы, предназначенные для эвакуации мирных жителей

Террористы сожгли семь автобусов, которые были предназначены для эвакуации мирных жителей из селений Фуа и Кефрая на севере Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в сирийском ополчении.

«Боевики вновь сорвали договоренности. Они сожгли семь автобусов, которые направлялись в Фуа и Кефраю за людьми», – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что условием для вывода оставшихся боевиков из восточных районов Алеппо является эвакуация 1200 мирных жителей из населенных пунктов Фуа и Кефрая.