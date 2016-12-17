В Минобороны России объяснили уникальность проведенной в Алеппо операции

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков объяснил уникальность завершившейся в сирийском Алеппо операции российского Центра примирения. По его словам, она позволила спасти жизни почти 10 000 сирийцев.

Операция также помогла отделить боевиков от умеренной оппозиции. «Речь идет, прежде всего, о реально состоявшемся, благодаря усилиям российских офицеров Центра примирения, отделении боевиков так называемой “умеренной оппозиции” от непримиримых радикалов. То есть того, что наши американские партнеры целый год считали невозможным реализовать на практике», – пояснили в Минобороны.

Кроме того, операция, по мнению военного ведомства, показала, что договариваться о примирении в Сирии нужно непосредственно на месте, а не на конференциях «в уютных западных столицах».

«И чем скорее это осознают в Париже, Лондоне и Вашингтоне, которые пока не способны даже направить гуманитарную помощь в Сирию, тем быстрее там наступит мир», – заключил Конашенков.