Названо условие выхода из Восточного Алеппо оставшихся боевиков

Сирийская государственная телерадиокомпания сообщила, что условием выхода оставшихся боевиков из восточной части Алеппо является эвакуация 1200 мирных жителей из селений Фуа и Кефрайа в провинции Идлиб.

В Фуа и Кефрайа, которые находятся под контролем боевиков, остаются около 20 000 человек. В селениях нет предметов первой необходимости, поступают сообщения о гибели населения от голода.

«По соглашению 1200 человек выйдут из Кефрайа и Фуа в обмен на аналогичное число из восточных кварталов Алеппо, но ни одна группа боевиков и их семей не начнет движение, пока не прибудут жители Фуа и Кефрайа», – говорится в сообщении телерадиокомпании.

Ранее сообщалось, что в Восточный Алеппо начали прибывать автобусы, на которых будут эвакуированы оставшиеся боевики и члены их семей.