Комиссия ООН завершила расследование нападения на гумконвой в Сирии

Пресс-служба ООН сообщила о завершении расследования сентябрьского нападения на гуманитарный конвой в Сирии. Доклад специальной комиссии передан на изучение генеральному секретарю всемирной организации Пан Ги Муну.

«Генеральный секретарь очень аккуратно изучит его в ближайшие дни. Мы обязаны выяснить, что произошло, ради жертв этого инцидента и их отважных коллег, которые каждый день рискуют своими жизнями, чтобы помочь нуждающимся. Только так можно извлечь уроки из этого происшествия и помочь предотвратить его повторение», – говорится в сообщении ООН.

Нападение на совместный гуманитарный конвой ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца, состоящий из 31 грузовика, произошло в районе Алеппо 19 сентября. В результате инцидента погибли по меньшей мере 18 человек.