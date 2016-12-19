СБ ООН согласовал компромиссный текст резолюции по Алеппо

Согласованный вариант резолюции об эвакуации из сирийского Алеппо мирных жителей под контролем международных гуманитарных организаций будет вынесен на голосование в СБ ООН 19 декабря в 09.00 по нью-йоркскому времени (17.00 по Москве), сообщила постпред США при всемирной организации Саманта Пауэр. «Учитывая важность документа, кое кто из нас предпочел проконсультироваться со своими столицами», - передает Reuters слова представителя Франции Франсуа Делаттра.

Исходный проект резолюции был подготовлен Францией. Российский постпред Виталий Чуркин охарактеризовал его как «катастрофический» и пообещал наложить вето на документ. Москва опасалась размещения в опасной зоне Восточного Алеппо неподготовленного персонала и распространила альтернативный проект. В основе согласованного компромиссного варианта лежит французский докумен, отметил Делаттр. Тем не менее новый проект содержит обращение к генсекретарю ООН Пан Ги Муну «предпринять срочные шаги» для консультации с заинтересованными сторонами, чтобы «обеспечить наблюдение Организацией Объединенных Наций и другими соответствующими учреждениями благополучия гражданского населения ... внутри восточных районов города Алеппо».

Пауэр выразила надежду на то, что за компромиссный документ будет одобрен единогласно. Чуркин охарактеризовал согласованную редакцию как «хороший текст».