В США российские хакеры нашли способ воровать $5 млн в день

Российским хакерам удалось создать механизм, с помощью которого они зарабатывают до $5 млн в день с 250 000 фальшивых сайтов. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на доклад американской компании White Ops.

Хакеры разработали схему, которая получила название Methbot, в сентябре этого года и используют ее до сих пор.

Хакеры создали 1,5 млрд «роботов», которые обладают американским IP-адресом и ведут себя как реальные пользователи: перемещают курсор, хранят историю посещения веб-страниц и даже имеют страницы в социальных сетях. Помимо этого хакеры создали копии популярных для рекламодателей сайтов, таких как Fox News, CBS Sports, The New York Times The Wall Street Journal, Facebook и Yahoo.

Издание пояснило, что хакеры продавали рекламу на фальшивых сайтах по стоимости оригиналов, а «армия фальшивых пользователей» просматривала на них промо-ролики. Таким образом рекламодатель получал по 200 000–300 000 просмотров ежедневно, а создатели Methbot – от $3 млн до $5 млн в день.

The New York Times отмечает, что Methbot была разработана для получения прибыли и эти хакеры не причастны к кибератакам на США во время президентской избирательной кампании.