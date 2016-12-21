В дни новогодних гуляний крупные развязки в Москве перекроют грузовиками

В дни новогодних гуляний полиция собирается перекрывать крупные дорожные развязки в Москве тяжелыми грузовиками, чтобы предотвратить возможные теракты, сообщает «Интерфакс». «Мы понимаем и видим те события, которые происходят в мире. В том числе с применением большегрузного транспорта. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были предпосылки. Поэтому мы считаем, что крупные развязки должны физически перекрываться и обеспечиваться безопасность», - сказал журналистам начальник УГИБДД столичного главка полиции Виктор Коваленко. Он объяснил, что таким образом полиция попытается предотвратить попытки въезда больших фур в толпу. «И для того, чтобы дети безопасно проехали и могли порадоваться всероссийской елке», - добавил он.

19 декабря в толпу на рождественской ярмарке в Западном Берлине въехал грузовик, и в результате погибли 12 человек и 48 получили ранения. Власти Германии пока считают это терактом. 14 июля в Ницце грузовик въехал в праздничную толпу в День взятия Бастилии.

На Красную площадь в новогоднюю ночь будут пускать только по билетам, рассказал врио заместителя начальника полиции - начальник Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Москве Владимир Домашев. Его цитирует ТАСС. По его словам, всего туда пустят 6000 человек, а попытки пройти на Красную площадь без билетов будут пресекаться.

В охране порядка на время праздничных мероприятий будут участвовать около 15 000 силовиков, в том числе примерно 5000 полицейских, 8000 бойцов Росгвардии и 2000 дружинников.