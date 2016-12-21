Ответственность за убийство российского посла в Турции взяла на себя коалиция боевиков из Алеппо

Коалиция сирийских боевиков «Джейш аль-Фатх» взяла на себя ответственность за убийство посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает в среду «Интерфакс» со ссылкой на арабские СМИ.

Они публикуют выдержки из заявления боевиков, в котором они утверждают, что стоят за этим убийством.

Эта коалиция объединяет группировки, которые вели боевые действия в Алеппо против сирийских правительственных войск. В частности, в коалицию входят террористическая группировка «Фронт ан-Нусра» (запрещена в России) и экстремисты из группировки «Ахрар аш-Шам (запрещена в России).

Подтверждения этих данных из других источников пока не поступало.

Андрей Карлов был убит 19 декабря в результате вооруженного нападения на него в Галерее современного искусства в Анкаре. Во время происшествия ранения получили два человека. Стрелок был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.