Песков: контакты между Москвой и Вашингтоном находятся в замороженном состоянии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что двусторонние контакты между Москвой и Вашингтоном можно охарактеризовать как «минимальное общение».

«Это и есть минимальное общение... Действительно, межпарламентский диалог, диалог по линии деловых организаций, диалог "бизнес-ту-бизнес", диалог по линии общественных организаций, культурный диалог, диалог, связанный с политконсультациями по линии внешнеполитических ведомств – все это находится в замороженном состоянии не по нашей инициативе», – заявил Песков.

По его словам, в Кремле надеются, что после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа подход к российско-американским отношениям будет более конструктивным.

«Еще раз повторяю, мы не носим розовые очки и не питаем иллюзий на какие-то прорывы, но мы надеемся, безусловно, на более конструктивный подход», – сказал Песков.