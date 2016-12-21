Советники Трампа исключили Россию из списка главных угроз США – Foreign Policy

России нет в списке угроз национальной безопасности США, подготовленном администрацией избранного президента Дональда Трампа, пишет Foreign Policy со ссылкой на источник в его команде. Фактическим автором памятки является сам Трамп. Именно его приоритеты в области обороны записаны представителем переходной команды избранного президента страны Мирой Рикардель. Эта памятка была передана замминистру обороны Брайану Маккеону, который и составил документ, пересказывает эксклюзивный материал FP The Washington Free Beacon.

Маккеон подготовил записку 1 декабря. В ней указываются такие приоритеты, как борьба с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», постоянный контроль за действиями Китая и КНДР, модернизация вооруженных сил США и снятие ограничений на их финансирование, а также противодействие кибератакам и более эффективная работа министерства обороны. В администрации Трампа отмечают, что документ будет дополняться.

Ранее Пентагон неоднократно называл Россию военной угрозой номер один, Москва входила в список приоритетных направлений национальной военной стратегии США. Так, бывший заместитель помощника главы Пентагона Эвелин Фаркаш, работавшая на российско-украинском направлении, заявила, что чиновники оборонного ведомства будут очень обеспокоены, увидев, что России нет в новом списке угроз.