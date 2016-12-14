Военный конфликт между Россией и НАТО является главной угрозой-2017 – CFR

Совет по международным отношениям США (CFR) в качестве главной угрозы 2017 г. рассматривает возможность возникновения военного противостояния между Россией и блоком НАТО. Об этом говорится в докладе «Предварительное рассмотрение возможных угроз в 2017 г.», опубликованном на сайте совета. Эксперты считают, что такое противостояние может возникнуть как преднамеренно, так и непреднамеренно, но в любом случае станет следствием «агрессивного поведения России в Восточной Европе». Этот сценарий описывается как событие, которое окажет большое влияние на современный мир, а его вероятность оценивается как умеренная.

Аналогичные характеристики присвоены сценарию кризиса, в центре которого может оказаться КНДР в связи с ядерной программой и испытаниями баллистических ракет.Также эксперты оценивают вероятность «в высшей степени разрушительной кибератаки» на значимые объекты американской инфраструктуры, а также теракт с массовыми жертвами, который могут устроить как иностранцы, так и доморощенные террористы.

К числу угроз, которые могут стать реальностью с высокой степенью вероятности, но умеренные по влиятельности, авторы отнесли нестабильность в Афганистане, напряженность между Турцией и курдами, а также обострение гражданской войны в Сирии.