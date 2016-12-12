Сербия обратилась к России с просьбой о поставках военной техники

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград надеется на усилении обороны страны по итогам переговоров сербского премьер-министра и министра обороны России в Москве, передает «РИА Новости».

«Надеемся, что мы в значительной степени усилим оборонительную мощь нашей страны. Не для того, чтобы угрожать кому-нибудь, но чтобы обеспечить, что никто не может угрожать нашей территориальной целостности и независимости», – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с руководителем российского МИДа Сергеем Лавровым.

Дачич также заявил, что Сербия не собирается вступать в НАТО. «Мы не будем принимать антироссийские санкции, мы не будем вступать в НАТО», - заявил он. По его словам, Россия никогда не оказывала давление на Сербию.

21 декабря председатель правительства Сербии Александр Вучич прибудет в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу.